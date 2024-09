Grossi guai per Ben Yedder: a processo per violenza sessuale

CalcioWeb

Nuovi guai per Wissam Ben Yedder. L’attaccante francese, ex Monaco, Siviglia e Tolosa, sarà chiamato a processo il prossimo 15 ottobre con l’accusa di violenza sessuale su una giovane donna. Dopo la denuncia della ragazza, il calciatore ha trascorso lo scorso weekend in custodia cautelare.

Secondo RMC Sport, il calciatore sarebbe stato tratto in arresto dalla Gendarmerie a Cap d’Ail, nella notte fra venerdì e sabato, per guida in stato di ebrezza. Una brutta parola discendente per l’attaccante che con il Monaco aveva raccolto 118 gol e 34 assist in 201 presenze e altre 141 marcature fra Tolosa e Siviglia.