Gubbio-Campobasso, Braglia avvisa la squadra: le parole del tecnico in vista del match

Il fischio d’inizio per la sfida Gubbio-Campobasso è fissato alle 20.45 di oggi, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C.

Dopo la buona prestazione nel derby in casa del Perugia, il Gubbio questa sera torna sul rettangolo verde per sfidare un’altra avversaria indicata da tutti gli addetti ai lavori tra le più forti e organizzate del girone B.

A Gubbio sarà una gara speciale per il tecnico del Campobasso, Pietro Braglia che ha allenato gli umbri negli ultimi due anni: “Stagioni importanti, sono sempre stato bene lì e rivedrò tutti con piacere – ha dichiarato Braglia – Loro vorranno farci la festa, ma noi vogliamo fare altrettanto. Stanno facendo bene, ma io sono soddisfatto della mia squadra e vado a giocarmela. Parliamoci chiaro: qui escono tutti e giocano tutti e l’ho dimostrato contro la Torres. Questo lo devono capire tutti, a partire dallo staff arrivando a me: se non fai la prestazione, vai fuori”.