Lascia l’Ucraina a nuoto per giocare in Bielorussia: l’incredibile storia del portiere Shelikhov

La guerra in Ucraina ha avuto un’influenza su tutti gli aspetti della vita quotidiana nel paese, sport compreso. Le squadre di calcio che giocano in Europa, per esempio, sono costrette a disputare le partite casalinghe lontane dai propri stadi a causa del conflitto (la Lazio affronterà la Dinamo Kiev in campo neutro). E c’è anche chi decide di lasciare il paese per scappare all’estero per continuare la carriera.

È il caso di Denis Shelikhov, portiere ucraino che ha attraversato a nuoto il fiume Tisza per unirsi al club bielorusso Slavia Mozyr. Secondo quanto riportato dai media ucraini, fra i quali ‘Unn’, il portiere si sarebbe allenato per 2 mesi a nuotare con le pinne, preparandosi all’attraversamento illegale del confine. Il calciatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’accaduto.