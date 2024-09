Il padre di Sirigu coinvolto in un incidente in Sardegna: le sue condizioni

CalcioWeb

E’ rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in Sardegna, Adriano Sirigu, il padre del portiere del Palermo, Salvatore Sirigu. L’uomo è al momento ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari.

Secondo le prime ricostruzioni il centauro, in sella alla sua moto, si stava recando questa mattina presso l’azienda di Siniscola dove lavorava, quando è rimasto vittima di uno scontro frontale con un camion della Protezione civile, che distribuiva acqua nelle aziende agricole della Baronia sulla strada Posada-Siniscola.