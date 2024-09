Incendiata l’auto di un ex calciatore: “sappiamo chi è stato” | NOME

CalcioWeb

Un episodio da condannare anche legato al mondo del calcio. ”Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli’‘. E’ la denuncia, via Facebook, di Massimo Vallati, ex calciatore e fondatore del Calcio Sociale a Corviale.

”Ringrazio gli autori per l’attestato di stima e importanza nei miei confronti, una certificazione sulla bontà delle nostre politiche e azioni di inclusione e cultura della legalità attuate dai nostri formatori ai ragazzi del territorio. La cultura della giustizia fa veramente paura”.

”Sappiamo chi è stato – scrive ancora Vallati – sappiamo la sofferenza e il dolore che attanaglia i loro cuori, cresciuti in casa e fuori in ambienti tossici e degradati, vi perdoniamo ma pentitevi perché sappiamo che sapete fare azioni molto più dignitose e belle di queste. Quanto allo stato cittadini non abbiate paura di denunciare e ribellarvi la partita la vinciamo Noi”.