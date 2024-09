Infortunio Dovbyk, la Roma incrocia le dita: le ultime per la trasferta di Genova

CalcioWeb

La Roma incrocia le dita e lo fa con un cauto sorriso. L’infortunio di Artem Dovbyk fa meno paura. L’attaccante ucraino, fermatosi nella sosta per le nazionali a causa di un problema muscolare, ha ripreso ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. L’obiettivo è riaverlo a disposizione per la partita di domenica, trasferta sul campo del Genoa alle 12:30.

Crescono le possibilità di rivederlo addirittura titolare nel match di Marassi con al fianco Paulo Dybala preferito a Soulè. Ancora acciaccati Pellegrini e Le Fee. Attenzione a Baldanzi che, dopo la tripletta in Nazionale U21 cerca minuti e fiducia. Konè ed Hermoso vogliono una maglia da titolare.