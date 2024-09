Fiorentina, che fine ha fatto Gudmundsson? L’infortunio è più serio del previsto

CalcioWeb

Albert Gudmundsson è il grande acquisto del calciomercato estivo della Fiorentina. L’attaccante islandese, che tanto bene ha fatto con il Genoa nella passata stagione, sarebbe il sostituto designato per non far rimpiangere Nico Gonzalez, passato alla Fiorentina. ‘Sarebbe’ perchè ancora, a causa di un infortunio, Albert Gudmundsson non ha giocato nemmeno un minuto con la Fiorentina.

L’islandese è in lenta ripresa da un guaio muscolare al polpaccio. La sosta per le nazionali regala un po’ di tempo extra per recuperare senza saltare ulteriori partite ma, a tal proposito, Gudmundsson potrebbe non essere proprio anche al rientro in campo.

“Non so se recupererà per Bergamo, per ora non si è mai allenato con la squadra“, ha dichiarato Palladino mettendo in dubbio la sua presenza per la delicata sfida contro l’Atalanta. Tempi di recupero ancora non ben definiti: la Fiorentina fatica in campionato e attende il suo attaccante.