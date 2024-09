Infortunio Maignan in Milan-Liverpool: il portiere esce disperato

CalcioWeb

Milan e Liverpool sono in campo per la partita di Champions League. La sfida dei rossoneri è stata dai due volti, prima un grande inizio e poi qualche difficoltà di troppo. La squadra di Fonseca passa in vantaggio con Pulisic.

Al 23′ Maignan sbaglia l’uscita e Konate sigla il pareggio. Pochi minuti e l’estremo difensore è ancora incerto: van Dijk firma l’1-2.

L’infortunio

Giornata da dimenticare per il portiere Maignan. Nel primo tempo è stato vittima di due stop a causa di problemi muscolari e di una botta al piede. Poi uno scontro durissimo con Tomori: il numero uno è costretto ad alzare bandiera bianca e lascia il campo disperato.