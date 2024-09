Infortunio Meret, problema all’adduttore: la conferma dell’agente

CalcioWeb

L’infortunio di Alex Meret ha lasciato un po’ di apprensione nell’ambiente Napoli. Il portiere azzurro si è fermato, a causa di un guaio muscolare, nella sfida del sabato pomeriggio fra i partenopei e la Juventus. Dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore che, da quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, non dovrebbe essere grave

Federico Pastorello, agente del calciatore, ha sottolineato come Meret si sia fermato in tempo per evitare guai peggiori: al 36′, infatti, Meret è stato sostituito da Caprile che è riuscito a mantenere la propria porta inviolata. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Meret al Napoli: le parti si incontreranno per parlare del rinnovo del contratto.