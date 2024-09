Infortunio Pellegrini, a rischio per Roma-Athletic Bilbao: la situazione

CalcioWeb

Una vittoria, quella per 3-0 contro l’Udinese, utile a infondere un po’ di serenità dopo le vicissitudini degli ultimi giorni in casa Roma. Poi nuovamente una brutta notizia, questa volta dall’infermeria. Lorenzo Pellegrini si ferma per infortunio. il centrocampista non si è allenato per una contusione al ginocchio.

C’è apprensione in vista della sfida di domani fra Roma e Athletic Bilbao che segna l’esordio in Europa League dei giallorossi: l’assenza del capitano non è un’ipotesi così remota. Nella mattinata di domani dovrebbe arrivare la risposta definitiva.