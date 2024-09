Infortunio Rodri, il Manchester City trema: tempi di recupero lunghissimi, salterà la Juventus

CalcioWeb

Brutte notizie per il Manchester City. L’infortunio di Rodri è grave. Gli esami medici ai quali si è sottoposto il calciatore spagnolo, infortunatosi nel big match di Premier League di ieri contro l’Arsenal, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. I tempi di recupero per un infortunio del genere vengono stabili, in genere, in almeno 6 mesi: l’intera stagione 2024-2025 rischia di essere compromessa.

La notizia interessa particolarmente da vicino la Juventus: il forte centrocampista spagnolo, principale candidato alla vittoria del Pallone d’Oro dopo il trionfo con la Spagna a Euro 2024, salterà la sfida di Champions League dell’11 dicembre che vedrà i bianconeri opposti ai ragazzi di Pep Guardiola.