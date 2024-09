Inter, infortunio Buchanan: il canadese brucia i tempi di recupero. La data del rientro

CalcioWeb

Simone Inzaghi può sorridere guardando l’infermeria. Tajon Buchanan continua a lavorare per recuperare dopo l’infortunio alla tibia destra subito in nazionale che lo ha costretto a stare lontano dal terreno di gioco per lunghi mesi.

La data del rientro di Buchanan

Il recupero del laterale procede bene e come riporta Tuttosport il suo rientro potrebbe avvenire prima del previsto. In casa Inter ci sarebbe già una data indicativa: il canadese potrebbe ritornare in un periodo compreso fra la metà di ottobre e inizio novembre.