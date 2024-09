Inter, Dimarco recupera per il Milan? L’indicazione dopo l’allenamento

CalcioWeb

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi sul fronte infortunati. Federico Dimarco è pronto a scendere in campo nel tanto atteso derby contro il Milan, in programma domenica 22 settembre alle 20.45.

Dopo aver saltato la trasferta di Champions League contro il Manchester City a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra, Dimarco ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e sembra essere in ottime condizioni.

È tornato ad allenarsi regolarmente anche Marco Arnautovic, che aveva saltato il match dell’Etihad per un attacco febbrile.