Inter, infortunio Dimarco: assente contro Manchester City e Milan?

Campanello d’allarme in casa Inter? La tranquillità della squadra Campione d’Italia in carica è scossa da un momento non proprio esaltante. Già due passi falsi in campionato, l’ultimo ieri sera contro il Monza. E dall’infermeria non arrivano buone notizie.

Federico Dimarco si ferma per un affaticamento muscolare ai flessori della fascia destra. Il calciatore verrà rivalutato domani, dopo la rifinitura in programma ad Appiano Gentile: in forte dubbio la sua presenza contro il Manchester City in Champions League e contro il Milan nel derby del weekend.