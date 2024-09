Inter-Milan, incasso da record? Obiettivo astronomico: può crollare il primato della Serie A

CalcioWeb

L’Inter è Campione d’Italia in carica e punta al back to back da attuale capolista. Il Milan parte sfavorito, alla ricerca di identità e certezze, ma proverà a vendere cara la pelle mettendo fine a una striscia poco lusinghiera di derby persi. Inter-Milan si avvicina, il derby arriva alla 5ª Giornata di Serie A (fra due gare) e si prepara ad essere la partita con il maggior incasso di sempre nella storia della Serie A.

Inter-Milan, previsto un sold out da record

Inter-Juventus dell’ottobre del 2019 è la partita con il maggior incasso in Serie A, circa 6.6 milioni di euro. Inter-Milan, stracittadina più famosa del calcio internazionale, si prepara a superarlo toccando quota 7 milioni. L’aumento dei prezzi farà la differenza: l’Inter, in Champions League, ha già scollinato i 10 milioni di euro in semifinale contro il Milan nel 2023 (12.4 milioni, record assoluto).

La vendita dei biglietti è già iniziata il 29 agosto, con una fase iniziale dedicata agli abbonati del secondo anello blu; in seguito è toccato agli abbonati con tariffa plus e ai membri degli Inter club. Da oggi, invece, i biglietti sono disponibili per i possessori della tessera “Siamo Noi”, fino all’11 settembre. Dal 12, i tagliandi saranno acquistabili dal pubblico generale.