Italia, parla Spalletti: dalla debacle di Euro 2024 al nuovo ciclo

CalcioWeb

E’ inizio un nuovo ciclo per la Nazionale italiana dopo la debacle di Euro 2024 e le prime impressioni sono state positive. Il Ct Luciano Spalletti è stato questa mattina in visita al Policlinico Sant’Orsola di Bologna su invito del Presidente di Fanep.

“I miei calciatori debbono sentire che gli voglio bene, per me è fondamentale – le parole del ct -. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio”.

La visita di Spalletti

Successivamente Spalletti è stato al primo piano dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi in visita a malati, volontari Fanep, medici e operatori sanitari.