Italia, Spalletti: “più freschi e in forma rispetto agli Europei”

E’ soddisfatto Luciano Spalletti dopo il colpo dell’Italia al Parco dei Principi contro la Francia. “Gol lampo della Francia? E’ stata un po’ la chiave della partita, tutti hanno reagito subito, hanno cercato di dare forza e continuità alla squadra, e poi hanno fatto la partita che dovevamo fare, quindi doppiamente bravi”. Lo ha detto il ct azzurro alla Rai dopo il successo 1-3.

“Impresa? Non è mai troppo, c’è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio. Quello che era importante era stare in campo da squadra, c’è talmente tanta tensione che una qualsiasi situazione ti può ridurre alla follia ma poi è doppiamente importante la forza mentale, perchè le cose chi ti accadono vengono sempre dalla tua testa”.

“Cosa è cambiato dagli Europei? Abbiamo scelto un gruppo di giocatori che sono sempre in campo, la condizione fisica non è quella del finale di campionato, sono più freschi, stanno facendo un lavoro tutti in maniera corretta, siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che sono vogliosi di far vedere il loro livello. La voglia è sempre la chiave di qualsiasi successo. Tonali? Ha giocato una partita magnifica. Avevamo paura che non riuscisse a fare 90′ minuti, ma ha dato nel finale due sgasate ed è andato davanti alla porta da solo, abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo”, ha concluso il ct azzurro.