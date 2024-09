L’Italia ha trovato l’attaccante: Frattesi sblocca la gara contro Israele | VIDEO

CalcioWeb

Davide Frattesi continua a confermarsi un centrocampista con il fiuto per il gol. L’Italia è in campo per la seconda partita di Nations League contro Israele con l’obiettivo di confermare la bella vittoria all’esordio contro la Francia.

In campo dal primo minuto ci sono Buongiorno, Bellanova e Kean. La gara si sblocca al 38′ ancora sull’asse interista: cross di Dimarco, inserimento perfetto di Frattesi e tocco di petto vincente del centrocampista.

Frattesi is on target! Dimarco great service!pic.twitter.com/5UKoQPXZ1r — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2024