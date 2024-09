Juve-Psv, Thiago Motta sui singoli: da McKennie a Vlahovic

CalcioWeb

Il tecnico della Juventus Thiago Motta si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo la bella vittoria in Champions League contro il Psv. “Mckennie? Mi piace Weston, come mi piacciono tutti gli altri giocatori che abbiamo. Oggi per iniziare questa partita e per quello che volevamo vedere in campo, è toccato a lui, ha fatto bene come i suoi compagni, buon risultato per iniziare la competizione, ora dobbiamo già, pensare, recuperare e prepararci per la prossima partita.

Weston fa parte di questo gruppo di tanti giocatori forti che abbiamo e ci può dare tanto anche lui”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo la vittoria sul Psv in Champions ai microfoni di Sky Sport.

“Vlahovic? La gestione non è difficile, Dusan da quando abbiamo iniziato il lavoro si presenta sempre nelle condizioni ideali per allenarsi e giocare, aiutando nella fase difensiva e offensiva. Oggi non ha fatto gol ed è vero che l’attaccante vuole sempre segnare, è anche giusto che abbia questa ambizione, essendo il giocatore più avanzato che abbiamo è anche un obiettivo suo, cercando di fare sempre il bene per la squadra. Tante altre cose le fa molto bene.

Oggi come tutta la squadra si poteva fare meglio, sicuramente. Sono contento del suo lavoro. Deve gestire il lato emotivo, succede a un attaccante di non segnare ma deve pensare che in campo si devono fare anche altre cose e che i gol arriveranno. Abbiamo anche altre frecce, l’importante è che partecipi al gioco di squadra, dobbiamo sfruttarlo anche per creare spazi. A livello personale sono contento perchè il gol arriverà”, ha aggiunto il tecnico della Juve.

“Oggi durante quasi tutta la partita abbiamo subito tanto il gioco del Psv, siamo sicuri che possiamo fare meglio nella fase di possesso. A questo livello per competere contro squadre a cui piace il possesso, hanno questa voglia di avere il pallone, ma non per estetica, se non per arrivare al risultato. C’è bisogno di alzare il livello durante tutta la partita, non solo a tratti. Sono contento per il risultato, molto interessante per noi, ora dobbiamo recuperare per la prossima gara di campionato, perchè abbiamo una bellissima partita da giocare e dare continuità alle cose che stanno funzionando; le altre possiamo sicuramente migliorarle”.