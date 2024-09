Juve Stabia, la conferenza di Guido Pagliuca e l’elenco dei convocati | VIDEO

CalcioWeb

La Juve Stabia si prepara per la trasferta di Serie B sul campo del Modena. “Dopo Palermo abbiamo analizzato la partita e notato quali sono i nostri punti di forza e quelli in cui dobbiamo migliorare ancora. Non possiamo essere superficiali, la partita di sabato ci deve servire per crescere. Sono contento del rinnovo e ci tengo a ringraziare il presidente per la stima, che è reciproca. Ringrazio anche l’amministratore Polcino e il direttore Lovisa, entrambi sono molto vicini alla squadra.

I ragazzi sono eccezionali, lavorano duramente in settimana per farsi trovare pronti per la partita, la fase difensiva per noi è importantissima ma quando arriviamo davanti alla porta dobbiamo cercare di essere più cattivi e concludere l’azione. I nostri tifosi sono sempre vicini a noi, cercheremo di alzare il livello agonistico a Modena anche per chi non potrà esserci”, sono le parole di di mister Guido Pagliuca in conferenza stampa.

I convocati

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 29 Fortini

Centrocampisti: 5 Di Marco, 7 Zuccon, 8 Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 11 Piscopo, 27 Candellone, 90 Artistico, 99 Piovanello

Indisponibili: Andreoni, Morachioli