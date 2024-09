Juve Stabia, il tecnico Pagliuca prepara lo ‘sgambetto’ al Palermo

CalcioWeb

L’inizio del Palermo non è stato di certo entusiasmante e attualmente è un avversario alla portata. La Juve Stabia prepara lo sgambetto ai rosanero per la sfida sabato 14 settembre alle ore 15:00. In conferenza stampa si è presentato il tecnico Guido Pagliuca.

“Sappiamo bene che in tutte le partite affronteremo squadre importanti, il Palermo ha un identità di gioco diversa dalla nostra, visto che punta di più sull’individualità. Stiamo provando a recuperare tutti, ma vedremo definitivamente domani mattina. Come sempre dovremo scendere in campo con umiltà, una qualità che questo gruppo ha da sempre. I ragazzi cercano in ogni partita di onorare la maglia, rappresentando il carattere ed i sacrifici della nostra gente. Siamo contenti di ritornare al Menti, fa piacere soprattutto per la città, i nostri tifosi sono un valore aggiunto”, sono le parole del tecnico.