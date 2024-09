Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: sorpresa di Thiago Motta

CalcioWeb

E’ arrivato il momento anche del big match della giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, due squadre in lotta per la vittoria dello scudetto. La compagine di Thiago Motta è reduce dalla bella prestazione in Champions League, quella di Conte da una serie di risultati positivi dopo la sconfitta all’esordio.

Sorprese di Thiago Motta: dal primo minuto giocano Savona e Kalulu. Poi McKennie, Nico e Koopmeiners.

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula.. Allenatore: Thiago Motta.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Conte.