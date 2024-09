Juventus-Napoli, il premio a Szczesny e l’accoglienza a Conte | VIDEO

Juventus e Napoli sono in campo per il big match del campionato di Serie A. Le due squadre sono in lotta per la vittoria dello scudetto e sono state protagoniste di un ottimo inizio di stagione. Tanti motivi di interesse allo Stadium.

Nel pre-partita è andata in scena la premiazione a Szczesny, ex portiere della Juventus. Il presidente Ferrero ha premiato con una targa celebrativa il polacco, che si è ritirato dopo 7 stagioni.

Partita particolare anche per Antonio Conte. L’ex allenatore della Juve è stato accolto dallo speaker sottovoce alla lettura delle formazioni. Poi i fischi per tutti i calciatori del Napoli.

#Szczesny 🗣️🎙️: “Thank you so much to everyone, I thank you for 7 years of love shown but especially for the one shown in the last month. In the last month you made me feel respected and loved knowing that I could no longer repay you with parades. You made me feel at home, this… pic.twitter.com/QPuQdcguLG

— 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) September 21, 2024