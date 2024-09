Juventus-Napoli, polemiche sul retropassaggio di Olivera: Marelli boccia Doveri | VIDEO

CalcioWeb

Si accende il fuoco delle polemiche nel secondo tempo di Juventus-Napoli a causa del retropassaggio di Olivera raccolto con le mani da Caprile. Episodio molto dubbio quello avvenuto al 56′: il pallone finisce nei piedi del difensore del Napoli che sembra indirizzarlo verso il portiere, la sfera resta un po’ a metà strada, a dirla tutta, ma Caprile non ci pensa due volte e raccoglie il pallone con le mani.

Forti le proteste da parte dei calciatori della Juventus e di Thiago Motta ma l’arbitro Doveri giudica come ‘involontario’ il retropassaggio di Olivera e lascia correre. Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di Dazn, si è detto contrario alla scelta del collega: “doveva essere fischiata punizione indiretta in area per la Juventus, quello di Olivera è un retropassaggio volontario. Su questa occasione, però, il Var non può intervenire“.

Se questo non è un retropassaggio allora togliamo direttamente la regola

Se questo non è un retropassaggio allora togliamo direttamente la regola