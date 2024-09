Juventus-Napoli, cambio clamoroso: Thiago Motta boccia Vlahovic, cos’è successo all’intervallo

CalcioWeb

La sostituzione di Dusan Vlahovic all’intervallo di Juventus-Napoli ha sorpreso, non poco, i tifosi della Juventus. L’attaccante serbo non aveva vissuto la sua miglior partita nei primi 45 minuti ma non ci si aspettava una bocciatura così netta dopo metà gara. Thiago Motta la pensava, evidentemente in modo diverso.

Dopo il fischio finale del primo tempo, Thiago Motta è rimasto particolarmente deluso dalla prestazione di Vlahovic tanto da preferirgli Weah schierato in attacco, come prima punta, fuori ruolo. Nessuna questione fisica alla base del cambio, all’apparenza. Le prestazioni altalenanti di Vlahovic rischiano di diventare un caso, la sostituzione di oggi certifica che qualcosa non stia andando per il verso giusto.