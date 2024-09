Juventus affetta da ‘pareggite’? Contro il Napoli il terzo 0-0. E Vlahovic diventa un caso | CLASSIFICA

CalcioWeb

Contro la Roma, contro l’Empoli e adesso anche contro il Napoli. Tre 0-0 consecutivi per la Juventus. Primi sintomi di ‘pareggite’? Il successo per 3-1 in Champions contro il PSV aveva scrollato di dosso un po’ di polvere accumulata negli ultimi turni di Serie A ma il ritorno nei confini nostrani ha riproposto lo stesso scenario delle ultime 3 settimane. Juventus-Napoli, in particolare, ha ricordato molto la sfida tra i bianconeri e la Roma: poche occasioni, scarsa pericolosità davanti, uno 0-0 senza grandi emozioni.

I partenopei, con due conclusioni McTominay e Politano, hanno provato a impensierire Di Gregorio ma senza successo. Il rovescio della medaglia di questa Juventus sterile in attacco riguarda proprio la fase difensiva: 5 partite senza subire gol. Ma da 3 gare i gol non arrivano nemmeno per le avversarie. L’indiziato numero 1 è Dusan Vlahovic, ancora a secco e addirittura sostituito da Thiago Motta all’intervallo per Weah schierato prima punta, fuori ruolo, nella posizione in cui papà George fece faville. Vlahovic rischia di diventare un caso?

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio

Ore 15:00

Monza-Bologna

Ore 18:00

Roma-Udinese

Ore 20:45

Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Udinese 10 Napoli 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Lazio 7 Atalanta 6 Verona 6 Milan 5 Genoa 5 Parma 4 Venezia 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2