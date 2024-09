Juventus-Psv 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Yildiz in stile ‘Pinturicchio’, sottotono Vlahovic

CalcioWeb

Una grande Juventus rifila tre gol al Psv nel primo match della nuova Champions League. La gara all’Allianz Stadium si è conclusa sul risultato di 3-1 e la squadra di Thiago Motta ha riscattato gli ultimi pareggi e le prestazioni sottotono contro Roma e Empoli.

Il grande protagonista è stato Kenan Yıldız, autore di un gol alla ‘Del Piero’, poi giocate da campione vero. I padroni di casa hanno arrotondato il risultato con i gol di McKennie e Nico Gonzalez. Nel finale il gol della bandiera di Saibari.

Le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-2-3-1):

Di Gregorio voto 6: solo un piccolo errore in fase di disimpegno, poi controlla la porta con sicurezza. E’ attento nel secondo tempo.

Kalulu voto 7: l’ex Milan si è finalmente ambientato nella nuova realtà: gioca una partita di ottimo livello. Si fa trovare pronto in fase difensiva e non rinuncia in fase di ripartenza dell’azione.

Gatti voto 6.5: la solita partita attenta e di fisicità. E’ migliorato moltissimo anche in fase di disimpegno ed è sempre più una certezza. (dal 57′ Danilo 6).

Bremer voto 6.5: è uno dei migliori difensori in circolazione e anche oggi lo dimostra con una partita senza sbavature.

Cambiaso voto 6: è un calciatore completo e nelle due fasi del gioco si conferma un calciatore preziosissimo.

Locatelli voto 6: ottimo in fase di recupero nel primo tempo. In quella di costruzione può e deve migliorare ancora molto. (dal 57′ Thuram 6).

McKennie voto 7: si divora il gol del raddoppio, poi è più concreto e regala il 2-0 alla squadra. Sempre prezioso. (dal 75′ Douglas Luiz s.v.).

Nico Gonzalez voto 8: finalmente il vero Nico Gonzalez. Dribbling, qualità e assist: tutti in piedi per l’ex Fiorentina. (dal 69′ Weah s.v.)

Koopmeiners voto 6.5: sprazzi di buona qualità ed inserimenti ma non è ancora il vero Koopmeiners.

Yildiz voto 9: un gol alla Del Piero, qualità e dribbling. Standing ovation per il ‘predestinato’. (dal 69′ Fagioli s.v.)

Vlahovic voto 6: mezzo voto in più per l’assist per il terzo gol di Nico Gonzalez. Sbaglia un gol facile nel finale. Un piccolo passo in avanti rispetto alla prestazione di Empoli ma non basta.

PSV: Drommel 6; Ledezma 5 (86′ Nagalo sv), Flamingo 5.5, Boscagli 5, Dams 5.5 (77′ Mauro Junior sv); Schouten 5.5, Til 6 (62′ Lang 6), Veerman 5 (62′ Saibari 6); Bakayoko 6, De Jong 5.5 (77′ Pepi sv), Tillman 5.