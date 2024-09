Juventus, senti Pagliuca: “Szczesny titolare in qualsiasi big, scelta che non capisco”

CalcioWeb

L’addio fra la Juventus e Szczesny ha sorpreso un po’ tutti. Il portiere polacco sembrava destinato all’ultima stagione da titolare, poi avrebbe voluto ritirarsi, per sua stessa ammissione, ma la Juventus aveva altri piani. Acquistato Di Gregorio dal Monza, Szczesny è scivolato indietro nelle gerarchie e il suo stipendio, da secondo, era insostenibile.

Quindi buonuscita e tutti contenti. Lui un po’ meno, visto che ha optato per il ritiro. Una scelta strana quella della Juventus che ha lasciato andare un portiere esperto, il migliore insieme a Maignan in Serie A, per puntare su un giovane rampante, già talentuoso, ma con zero esperienza ad alti livelli, in Europa e in Nazionale.

Pensiero condiviso da Gianluca Pagliuca che, ai microfoni di “Tuttosport”, ha spiegato: “io la scelta della Juventus non l’ho capita. Di Gregorio è un buonissimo portiere ma Szczesny a 34 anni poteva essere ancora il numero uno di qualsiasi grande squadra“.