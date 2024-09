Juventus, Thiago Motta svela l’11 contro il Genoa: c’è una sorpresa

CalcioWeb

Importanti indicazioni del tecnico Thiago Motta in vista della trasferta della Juventus sul campo del Genoa. “Non sono preoccupato per nulla per la nostra fase offensiva: contro il Napoli abbiamo fatto un passo importante, sono tutti coinvolti e non solo gli attaccanti”: così il tecnico sui problemi realizzativi della sua squadra, reduce da tre 0-0 di fila in campionato.

Contro il Genoa sarà una sfida particolare per l’italo-brasiliano: “sono stato bene lì, è stato un privilegio e sono contento di tornare – dice sul ritorno da ex a Marassi – e troveremo una squadra forte: abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, cercheremo di portare il match dalla nostra parte”.

C’è attesa per la decisione definitiva sulla possibilità di disputare la sfida tra Genoa e Juventus in un Marassi deserto a causa degli scontri tra tifoserie prima del derby della Lanterna di Coppa Italia. “E’ un peccato per tutti, in un momento così anche perché stiamo parlando dello sport più bello del mondo: le persone devono andare allo stadio per approfittare di un bel momento e vedere lo spettacolo”.

La formazione contro il Genoa: sorpresa Rouhi

Poi svela l’11 titolare contro il Genoa di Gilardino: “l’ho già scelta e stavolta ve la dico. Contro il Genoa giocano Mattia (Perin), Danilo e sarà capitano, Pierre (Kalulu), Gleison (Bremer) e Jonas (Rouhi); Fagio (Fagioli), Weston (McKennie), Kenan (Yildiz), Koop (Koopmeiners), Nico (Gonzalez) e Dusan (Vlahovic)”,