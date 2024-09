Juventus, Thiago Motta presenta la sfida contro il Napoli: da Conte a Vlahovic

CalcioWeb

E’ altissima l’attesa in vista di Juventus-Napoli, big match della 5ª giornata del campionato di Serie A. In conferenza stampa si è presentato il tecnico Thiago Motta.

“E’ stato un grande piacere lavorare con Conte agli Europei 2016. Siamo usciti contro una squadra forte in quel momento come la Germania. Noi anche eravamo una grande squadra che purtroppo non è riuscita centrare l’obiettivo. In ogni caso il rapporto con Conte è stato fantastico”, sono le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

“Domani mi aspetto una bella partita, con giocatori forti in campo. Bisogna confrontarsi e vedere cosa possiamo fare con il nostro pubblico. Affronteremo la partita come sempre con grande serietà, con grande responsabilità, rispettando l’avversario”.

Sull’avversario: “il Napoli è una squadra costruita per puntare allo scudetto -aggiunge il 42enne italo-brasiliano-. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto e hanno espresso anche un calcio straordinario, riconosciuto a livello mondiale. Noi dobbiamo andare sulla nostra strada e avere questa ambizione sana di migliorare sempre e domani fare una grande prestazione, sia per noi che per il nostro pubblico che sicuramente verrà a sostenere la squadra per passare insieme una grande serata”.

La condizione di Vlahovic

“Dusan può migliorare, come posso migliorare io. Sta molto bene e parliamo tutti i giorni, è un ragazzo sorridente e positivo. L’ultima partita ha fatto un grande lavoro. Sono contento di lui e deve continuare così”, conclude il tecnico.

“Gatti è a disposizione, sono indisponibili solo Conceicao e Milik. Tutti gli altri sono disponibili e con la possibilità di iniziare la partita. Fede ha svolto bene l’allenamento di oggi e anche lui sarà nel gruppo”.