La Reggiana organizza il trofeo ‘Willian Vecchi’: vince la Juventus U14

Si è tenuta domenica mattina, allo Stadio Torelli di Scandiano, la fase finale del secondo trofeo “Villiam Vecchi”. L’evento, organizzato da AC Reggiana con il supporto del Comune di Scandiano, dell’Unione Tresinaro Secchia e dello Sporting Scandiano, vuole ricordare uno dei più grandi campioni della storia dello sport scandianese e reggiano.

Nato a Scandiano, Villiam, ha giocato ed allenato portieri ai massimi livelli in Italia e nel mondo per molti anni al seguito di mister Carlo Ancelotti. Ha costruito la sua lunga carriera da portiere con Milan, Cagliari Calcio, Como e SPAL, prima di diventare preparatore dei portieri granata dalla stagione 1985/1986 fino alla stagione 1993/1994, e poi nella stagione 1995/1996. Ha collaborato intensamente con il Settore Giovanile dell’AC Reggiana per lunghi anni, sino a pochi mesi prima dalla sua scomparsa.

Il torneo si è svolto su due week end: il primo, eliminatorio, dedicato alle società dilettantistiche Under 15 della zona con Rubierese, Castellarano, Arcetana, Sporting Scandiano, ASD Vianese e Virtus Mandrio. Il secondo con la vincitrice del girone delle dilettantistiche, Sporting Scandiano, e le professionistiche Under 14 di Milan, Sassuolo, Reggiana, Juventus, Parma, Monza e Bologna che si sono giocate la vittoria del Trofeo.

La vittoria del Trofeo è andata, per il secondo anno consecutivo, alla Juventus. Secondo posto per il Monza, che ha preceduto sul podio il Milan. Di seguito, gli altri premi di squadra ed individuali che sono stati assegnati nel torneo.

I premi

Premio Fair Play Professionisti: Milan

Premio Fair Play Dilettanti: Sporting Scandiano

Miglior portiere: Andrea Ganz (Monza)

Miglior giocatore: Alessio Nobile (Juventus)

Capocannoniere: Mattia Falcone (Monza)

Vittorio Cattani, direttore generale AC Reggiana: “per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione ricordare per il secondo anno un grande uomo ed un grande campione come Villiam, che ha dedicato la propria vita al calcio giocando ad altissimi livelli in squadre prestigiose e poi proseguendo insegnando la sua arte ai giovani portieri ed ai ragazzi. Anche e soprattutto in Reggiana. Come Società siamo molto attenti al calcio giovanile ed al nostro territorio, promuovendo da anni progetti come Provincia Granata e la collaborazione con Università ed Istituzioni. Questi i ‘fili conduttori’ dell’organizzazione, assieme al Comune di Scandiano ed alla famiglia Vecchi, di un Torneo giovanile: il ricordo di Villiam, un grande campione reggiano ed il nostro impegno sul territorio e con i giovani”

Roberta Farioli, Assessore allo Sport del Comune di Scandiano: “Villiam Vecchi è stato un grande Scandianese, un grandissimo portiere che ha giocato con successo nelle principali squadre italiane e negli ultimi anni ha seguito mister Carlo Ancelotti in molti dei suoi successi internazionali. In noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di seguirlo, spesso da lontano, attraverso la tv, resta il ricordo di un uomo forte, uno scandianese vero, che ha saputo farsi apprezzare e rispettare in tutto il mondo, prima da giocatore e poi da preparatore dei portieri. Dalla Reggiana al Real Madrid, Vecchi ha saputo interpretare perfettamente lo spirito della nostra comunità, fatto di umiltà, lavoro, sacrificio e talento, per questo lo ricordiamo con questo Torneo veramente con immenso piacere ed affetto”.

La famiglia Vecchi: “i figli Davide e Micaela e la moglie Lorena ringraziano AC Reggiana ed il Comune di Scandiano per l’organizzazione di questo secondo torneo dedicato a Villiam, come segno di stima e riconoscimento per il grande sportivo e soprattutto per il suo spessore di uomo. Un appuntamento importante per lo sport giovanile sul territorio, Villiam ne sarebbe stato onorato e la famiglia tutta lo è per lui”.