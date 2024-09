Lazio, Gigot si presenta con il botto: “subito un gol nel derby”

CalcioWeb

Giornata di presentazione in casa Lazio, in vista del ritorno in campo nel campionato di Serie A contro il Verona. “L’obiettivo primario è di mettermi in forma il più velocemente possibile. Quando mi ha chiamato la Lazio ho subito pensato ad andare lì, è una grande squadra e l’ho sempre seguita perché ho giocato anche con Marusic”. Così il neo difensore della Lazio Samuel Gigot nel corso della conferenza stampa di presentazione:

“Con Guendouzi ho parlato molto, soprattutto negli ultimi giorni. Non mi ha dovuto convincere, mi serviva solo una spinta. Nel Marsiglia tutti noi abbiamo imparato che bisogna dare tutto e lo faremo anche qui”. Inevitabile la domanda sul derby. “Segnare alla Roma? E’ la prima cosa a cui ho pensato. So che è una partita importante e conta solo vincerla, per i tifosi è la vita”, conclude Gigot.