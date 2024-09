Lega serie B, via all’assemblea delle elezioni: 4 votazioni senza esito, si riparte dopo la sospensione

Dossena si ritira!

In Lega calcio di Serie B è in corso la prima votazione per l’elezione del presidente. In corsa restano solo in due visto che ha ritirato la propria candidatura l’ex campione del Mondo ’82 Beppe Dossena. Testa a testa fra il manager Vittorio Veltroni e il presidente uscente Mauro Balata. Per l’elezione serviranno almeno 14 voti su 20 nelle prime due tornate, dalla terza votazione in poi ne basteranno invece 11.