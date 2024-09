Lista Champions Inter: dentro Buchanan infortunato, fuori un nuovo arrivo

CalcioWeb

L’Inter ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima Champions League. Simone Inzaghi ha scelto di inserire, a sorpresa, Tajon Buchanan nonostante l’infortunio che lo terrà fuori dai giochi ancora per qualche mese. Out Correa e il nuovo arrivato Thomas Palacios. Bastoni occupa un posto in lista A. Nessuno in lista B ma i nerazzurri possono indicare i ragazzi della primavera a 24 ore da ogni match.

Lista Champions League Inter

LISTA A

Portieri: 1 Sommer 13, Martinez, 12 Di Gennaro.

Difensori: 15 Acerbi, 28 Pavard, 95 Bastoni, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Augusto.

Centrocampisti: 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 32 Dimarco, 36 Darmian, 2 Dumfries, 17 Buchanan.

Attaccanti: 9 Thuram, 10 Martinez, 99 Taremi, 8 Arnautovic.

LISTA B

Nessuno