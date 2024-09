Le maglie di Reggiana-Salernitana su Charity Stars: di cosa si tratta

CalcioWeb

Partirà questo pomeriggio (lunedì 30 settembre) alle 18 la vendita all’asta delle magliette indossate dai calciatori della Salernitana in occasione della partita contro la Reggiana del 21 settembre (0-0 il risultato finale). Come annunciato alla vigilia del match disputato in Emilia, sarà possibile fare le proprie offerte per acquistare le divise sul portale Charity Stars. Gli utenti avranno tempo fino all’11 ottobre per sfidarsi e rilanciare, con l’obiettivo di aggiudicarsi cimeli unici nel segno della solidarietà.

La finalità dell’iniziativa è ovviamente benefica, poiché il ricavato sarà interamente devoluto alle mense cittadine dei poveri “San Francesco” (gestita da Caritas Diocesana), “Casa Nazareth” (Associazione Oasi ODV) e “Ristorante Sociale” (Associazione L’abbraccio ODV). Sulla manica sinistra di ogni casacca è stampata un’inedita patch in onore di San Matteo, il Santo Patrono di Salerno.