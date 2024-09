Manchester City-Arsenal: gol pazzesco di Calafiori! E Guardiola distrugge la panchina | VIDEO

Grandissimo spettacolo nei primi minuti del big match della Premier League tra Manchester City e Arsenal. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol del solito Haaland dopo appena 9 minuti. Il norvegese continua a confermarsi un grande bomber.

Al 22′ l’Arsenal trova il pareggio con l’italiano Calafiori: il tiro dalla distanza del difensore è preciso e supera Ederson. Il gol subito ha fatto infuriare Guardiola: il tecnico ha preso a calci la panchina. Poi l’1-2 di Gabriel.

CALAFIORI STOP THAT! 1-1 MAN CITY ARSENAL 🔥😳 pic.twitter.com/BrSMXnbLO8

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

PEP GUARDIOLA IS KICKING HIS OWN CHAIR!

HE IS ABSOLUTELY FURIOUS! 😡pic.twitter.com/4X1NVj9zAJ

— KinG £ (@xKGx__) September 22, 2024