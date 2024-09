Guardiola elogia l’Inter: “i più forti d’Italia”. La frase su Simone Inzaghi non passa inosservata

CalcioWeb

“Dobbiamo vincere la prima partita e poi quelle dopo, poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo partire bene in casa e cercare di iniziare al meglio la stagione“. È quanto dichiarato dall’allenatore del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa contro l’Inter, rivincita della finale di 16 mesi fa, vinta degli inglesi.

“Ho rivisto ieri quella partita per la prima volta – ha dichiarato Guardiola -. Erano già un’ottima squadra e lo sono tuttora, hanno mantenuto lo stesso allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti in Italia. Simone è un ottimo allenatore. Dovremo sistemare la nostra difesa perché il loro modo di attaccare è difficile da controllare.

L’Inter è una squadra storica, con una mentalità incredibile. Sono abituati a vincere, hanno una mentalità di questo tipo e sono anche capaci di soffrire. Sono forti a livello fisicamente, hanno ottime qualità individuali nella costruzione del gioco dal basso. Calhanoglu, Acerbi, soprattutto Barella. È una squadra completa, che può vincere il campionato italiano e ha mantenuto la struttura della finale di Champions“.