Manchester City, presentata la maglia in onore degli Oasis: il debutto contro l’Inter | VIDEO

Il Manchester City è in campo per preparare la partita di Premier League contro il Brentford. Nel frattempo il club inglese ha presentato la divisa Definitely City per la stagione 2024/25, co-progettata dal leggendario musicista e tifoso da sempre del City, Noel Gallagher.

In occasione del 30° anniversario dell’iconico album degli Oasis Definitely Maybe, il kit in edizione speciale trae ispirazione dalla copertina dell’album che ha segnato una generazione. La maglia in edizione speciale presenta una base color paglia chiaro con pannelli laterali e maniche blu intenso, con delicati dettagli rosa papavero sui polsini e sui pannelli della maglia.

La maglia Definitely City debutterà in campo il 18 settembre all’Etihad Stadium, quando il City affronterà l’Inter, e sarà indossata in alcune trasferte europee per il resto della stagione 2024/25.

30 years since Definitely Maybe, it’s Definitely City 🤘🩵 ​

​

Introducing the 24/25 @pumafootball x @ManCity Definitely City Kit by Noel Gallagher — Manchester City (@ManCity) September 12, 2024