Mantova, Sarri esalta Possanzini: “mi piacerebbe andare a vedere i suoi allenamenti”

Il Mantova di Davide Possanzini è un modello anche per i club di categoria superiore. La squadra è considerata una possibile outsider per le zone alte della classifica in Serie B e il suo allenatore è sempre più apprezzato.

“Si impara da tutti”, ha detto l’ex Juventus e Napoli Maurizio Sarri a ‘La Gazzetta dello Sport’ parlando dei suoi colleghi allenatori, “soprattutto da chi si conosce meno. Un esempio? Il Mantova di Possanzini mi impressiona per come esce da dietro con la palla e per il palleggio. Mi piacerebbe andare a vedere i suoi allenamenti”.