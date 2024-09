Martin perfetto a Misano! Vittoria nella Sprint da fuoriclasse: la classifica piloti

CalcioWeb

Una partenza perfetta è ciò che ha reso possibile questo successo per Martin a Misano per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP, seguita da un passo gara strepitoso, incontenibile anche per Bagnaia, che si deve accontentare del 2º posto e perde altri punti in classifica piloti.

Primo podio stagionale, anche se in una Sprint Race, per Franco Morbidelli, seguito da Enea Bastianini. Solo 5º Marquez, davanti ad Acosta.

La nuova classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 311 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 285 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 234 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 234 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 152 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 148 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 119 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 112 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 104 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 90 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 60 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 52 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 50 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 18 Johann Zarco (Honda LCR) 17 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Joan Mir (Repsol Honda Team) 15 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 6 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1