Jeremy Menez lascia il calcio giocato ma non appende le scarpette al chiodo. L’attaccante francese, visto in Italia con le maglie di Roma, Milan, Reggina e Bari, ha annunciato il suo ritiro all’età di 37 anni in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin, ma è pronto a iniziare una nuova avventura.

Menez, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Bari, ha già annunciato la sua avventura nella squadra francese di Kings League.