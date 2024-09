Milan, Boban pungente: “Ibrahimovic che ruolo ha? Spero lui lo abbia capito”. E su Fonseca…

CalcioWeb

“Ho fatto tanti compromessi nella mia vita, di qualcuno me ne vergogno anche. Ma di fronte all’usurpazione e e alla pura politica di chi per difendere un proprio interesse infanga tutto il calcio e le sue istituzioni, non era possibile continuare. Una decisione inevitabile, anche se sofferta. Da anni vediamo imperversare nel sistema la tecnocrazia, gente che pensa di essere più importante del gioco, dei calciatori, degli allenatori, delle istituzioni stesse. Non ho più sentito Ceferin, mi dispiace come è finito il nostro rapporto“. Sono le parole rilasciate da Zvonimir Boban a “La Gazzetta dello Sport”, in merito all’addio all’UEFA.

L’ex calciatore, sempre schietto e diretto, ha commentato il nuovo format della Champions League: “anche se è nato per avere introiti, fregandosene di calciatori e calendario, mi piace e credo divertirà tanto. Ho litigato tanto in UEFA per far ridurre le partite del gruppo, inizialmente ne erano previste dieci e ora sono otto“.

Cosa aspettarsi dalle italiane? Boban esalta l’Inter: “ha dimostrato di poter competere con tutti, le altre non le vedo a questo livello“, e in ottica Scudetto è “la squadra più forte e completa“. Parole positive anche per la Juventus: “Motta mi piace tantissimo, a Bologna ha realizzato un capolavoro. Sta nascendo una bella Juve, con un grande allenatore. Koopmeiners? Non vale 60 milioni, è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse. Specie per la Juve“.

Boban duro sul Milan: lo schiaffo a Ibrahimovic

Parole dure, invece, sul Milan. “Purtroppo siamo ancora in tribunale… – ammette Zvone – Rispetto tanto Fonseca, gli va dato tempo ma mi preoccupa che ancora non abbia dato la certezza che questa squadra deve giocare solo con il 4-3-3. È all’inizio, è intelligente e spero possa correggersi. Il problema, al di là dei risultati, è il gioco che non esiste. Ibrahimovic? Non ho ancora capito cosa fa. Spero abbia capito lui, sarà lui quello giudicato, mica Moncada. Rimane lo smantellamento della squadra che aveva vinto lo Scudetto. Maldini? Grandissimo amico e lo rimarrà per tutta la vita“.