Milan, brutto infortunio per Bennacer: il nome del sostituto in prima squadra

La pausa per le Nazionali potrebbe portare gravi conseguenze in casa Milan. Il centrocampista Ismael Bennacer si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento con l’Algeria e salterà sicuramente la gara contro la Liberia, in programma martedì 10 settembre alle 18:00.

Nelle prossime ore farà il ritorno in Italia per una valutazione generale sulle condizioni fisiche. Per il calciatore sono previsti accertamenti approfonditi al polpaccio. Si teme un lungo stop. Al suo posto pronto Silvano Vos, promosso in prima squadra.

Il comunicato

“Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio.

Durante questa seduta, il centrocampista Ismail Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia”, comunica l’Algeria.