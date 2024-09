Milan, risultati deludenti e caso spogliatoio: crolla la quota dell’esonero di Fonseca

CalcioWeb

La situazione in casa Milan è di alta tensione tra risultati deludenti in campionato e casi nello spogliatoio. Le prime tre giornate in Serie A hanno fatto scattare un campanello d’allarme e anche la prestazione contro la Lazio è stata troppo altalenante.

In più un altro episodio non è passato inosservato. Nonostante l’immediata smentita dei diretti interessati, ha fatto discutere anche l’esclusione di Theo Hernandez e Rafael Leao dal primo minuto, con i due che non hanno partecipato al cooling break nella ripresa della sfida alla Lazio.

La posizione di Fonseca

Per questo i bookmaker, scrive Agipronews, vedono alto il rischio di un addio prematuro per il tecnico portoghese, arrivato solo pochi mesi fa: la quota di un esonero o delle dimissioni entro inizio 2025 è fissata a 1,65 su Snai e 1,75 su Goldbet, in discesa rispetto a una settimana fa, quando era fissata a 3,50.

In salita anche la strada per lo scudetto numero 20. La conquista della seconda stella per il Milan paga 12 volte la posta su Better (a inizio campionato il titolo era quotato a 8).