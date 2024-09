Milan, Fonseca sempre più a rischio esonero: 4 nomi per il sostituto (2 stranieri e 2 italiani)

CalcioWeb

La sconfitta in Champions League contro il Liverpool potrebbe portare pesanti conseguenze in casa Milan. L’avvio di stagione dei rossoneri è stato al di sotto delle aspettative e la posizione dell’allenatore è sempre più traballante.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico portoghese non è mai stato così a rischio. Il risultato nel prossimo derby potrebbe rivelarsi ininfluente: i rossoneri sono sempre più tentati dal ribaltone.

I possibili sostituti

La dirigenza valuta quattro nomi per il possibile sostituto. Per quanto riguarda le piste estere le soluzioni sono quelle di Terzic, ex Borussia Dortmund, e Thomas Tuchel. Il Milan sta riflettendo anche sui profili italiani: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.