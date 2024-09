Milan, Fonseca in conferenza: il Liverpool, il messaggio ai tifosi e Ibra

CalcioWeb

E’ già vigilia di Champions League in casa Milan dopo la vittoria in campionato contro il Venezia. La squadra è pronta per la difficile gara contro il Liverpool: “è una grandissima squadra, è una delle squadre più forti in questo momento in Europa. Ha un gioco posizionale molto forte e individualità che conosciamo tutti.

Dovremo essere una squadra difensivamente perfetta per vincere. In Champions contro questo tipo di squadre non possiamo sbagliare: se sbagliamo una volta loro fanno gol. Dovremo essere una squadra completa nel difendere per poi poter attaccare con stabilità. In questo momento, per me, è una delle squadre più forti d’Europa”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Paulo Fonseca.

“Vedo la partita di domani come un’opportunità per la squadra per dimostrare che sta imparando e crescendo. È una grande opportunità poter giocare contro il Liverpool, porta cose diverse rispetto a quello che abbiamo qui in Serie A e dà la possibilità ai giocatori far vedere come stanno crescendo”.

Molto importante sarà l’apporto dei tifosi rossoneri. “Il sostegno dei nostri tifosi è sempre importante per noi, come lo è stato sabato quando siamo arrivati allo stadio, durante e dopo la partita. Per noi è fondamentale il sostegno dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno di sentire il loro amore”, ha aggiunto Fonseca, consapevole che la vittoria con il Venezia può dare una iniezione di fiducia. “Penso che le vittorie portino sempre fiducia a giocatori e i tifosi. Sarà una partita diversa. È importante aver vinto col Venezia, penso che stavamo crescendo anche prima di sabato ma le vittorie portano fiducia soprattutto ai giocatori”.

Ibrahimovic

“Ibra all’allenamento? Con Zlatan ho parlato di quello di cui parliamo normalmente: l’atmosfera, la gara, la squadra. Nulla di diverso”. Cardinale? Parlo sempre con Gerry, prima e dopo le partite siamo sempre in contatto, è normale. Quello di cui abbiamo parlato rimane tra di noi”, ha aggiunto Fonseca.