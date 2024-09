Milan Futuro-Ascoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv

CalcioWeb

Il Milan Futuro allenato da Daniele Bonera tornerà oggi alle 18.30 in campo contro l’Ascoli, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in Serie C.

“Abbiamo tanti ragazzi reduci da esperienza positive con le Nazionali – ha raccontato il tecnico dei rossoneri nella consueta conferenza stampa prepartita – è sicuramente un motivo d’orgoglio. Chi è rimasto qui ha lavorato bene. Abbiamo preparato al meglio la partita con l’Ascoli. Dopo la gara pareggiata a Carpi ho fatto i complimenti ai ragazzi per il secondo tempo, ero contentissimo della reazione dopo aver preso uno schiaffo. Ripartiamo con la carica di quel secondo tempo, gli errori fanno parte del percorso di crescita.

Vestire questa maglia porta grande interesse e curiosità, i miei calciatori l’hanno avvertito e anche noi dalla panchina. Speriamo di confermarlo anche con l’Ascoli, noi in campo e la gente sugli spalti. Abbiamo visto le partite dei bianconeri di Carrera, è una squadra temibile con grande qualità nel reparto offensivo. Ho letto che hanno qualche problema nella linea difensiva, la preparazione della gara però non cambia“.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Vos, Fall; Camarda. All. Bonera.

ASCOLI (3-4-3): Livieri, Menna, Curado, Piermarini; Alagna, Varone, Bando, Cozzoli; Tremolada, Corazza, Achik. All. Carrera.

Milan Futuro-Ascoli: dove vederla in tv

La partita tra rossoneri e bianconeri si potrà guardare sul canale TV di Sky sport 252 e in streaming su Now, Sky Go