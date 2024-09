Milan Futuro-Spal si giocherà a Solbiate Arno: il comunicato della Lega Pro

CalcioWeb

Il Milan Futuro si appresta alla sfida di giovedì pomeriggio contro la Spal, valevole per la 6ª del campionato di Serie C. Il match si giocherà presso lo stadio ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno. A renderlo noto, la Lega Pro in una nota.

Il comunicato della Lega Pro

“La Lega Pro, preso atto che il 26 settembre 2024 è prevista la disputa della gara Milan Futuro-Spal, programmata allo Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, e che la società A.C. Milan S.p.A. ha richiesto di poter disputare la gara in oggetto presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

Considerato che la società A.C. Milan S.p.A. ha presentato istanza per l’utilizzo dello Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per le gare della stagione sportiva 2024/2025, corredata dei documenti necessari; è stato verificato il nulla osta all’utilizzo dello Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per la gara in oggetto; la Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle more dell’accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dispone che la gara Milan Futuro-Spal, in programma giovedì 26 settembre 2024 con inizio alle ore 18.30, venga disputata presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.”