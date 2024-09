Milan, l’infortunio di Bennacer è grave: i tempi di recupero

CalcioWeb

Pessime notizie sulle condizioni di Ismael Bennacer: l’infortunio è più grave del previsto e il centrocampista del Milan dovrà fermarsi per almeno 3-4 mesi. Si tratta di una tegola per l’allenatore Fonseca, già in netta difficoltà dopo le prime giornate di campionato. Nelle ultime ore il calciatore era stato fotografato in sedia a rotelle.

“Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Ismael Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”. Così il Milan in una nota sulle condizioni fisiche del centrocampista.