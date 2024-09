Milan-Liverpool, le formazioni ufficiali: gioca Morata, la decisione su Chiesa

CalcioWeb

Milan e Liverpool sono pronte a scendere in campo nell’esordio in Champions League in una partita che preannuncia grande spettacolo. I rossoneri hanno ritrovato grande fiducia dopo la vittoria casalinga contro il Venezia mentre i Reds sono reduci dalla brutta sconfitta in Premier League.

Il Milan si schiera con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Morata. Gli ospiti rispondono con Gakpo e Jota. Solo in panchina Chiesa.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

A disposizione: Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Jota. All. Slot

A disposizione: Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Nunez, Chiesa, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley.